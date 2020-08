Torino: a Massello, comune di 54 abitanti, installato uno sportello Postamat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantaquattro abitanti e uno sportello Atm nuovo di zecca. Nel piccolo comune di Massello, in provincia di Torino, Poste Italiane hanno installato un postamat per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Così anche i cittadini che non hanno a disposizione un Ufficio Postale potranno comunque usufruire dei servizi offerti dalle Poste. Il piano rientra nei "dieci impegni" per i piccoli Comuni presentati dall'ad Matteo Del Fante durante l'incontro con i sindaci dello scorso 28 ottobre a Roma. (Rpi)