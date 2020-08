Inps: Crippa (M5s), grazie a Tridico, da Lega polemica strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi della Lega e di tutto il centrodestra rivolti al presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sono vergognosi: la conferma della correttezza del suo operato è arrivata nell'audizione di oggi in commissione Lavoro alla Camera. Così in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. “Nessuna violazione della privacy, anzi 40 mila controlli dell’Antifrode e nessun complotto”, ha detto. “I parlamentari che hanno richiesto il bonus di 600 euro, che il governo ha stanziato per supportare autonomi e partite Iva durante l’emergenza, non hanno commesso un illecito, lo sappiamo bene: ma si tratta di un gesto immorale e vergognoso, lontano anni luce dalla nostra visione della politica e per il quale sono stati subito presi provvedimenti”, ha continuato, aggiungendo che “la Lega di Salvini invece, da una parte dice di condannare il gesto dei parlamentari coinvolti, e dall’altra continua a strumentalizzare la situazione semplicemente per distogliere l’attenzione dai guai che ormai dilagano all’interno del suo partito”. Questo governo e l’Inps, ha concluso, hanno gestito una situazione emergenziale mai vista prima e chi ora cerca di colpirli pretestuosamente, dovrebbe solo chiedere scusa. (Com)