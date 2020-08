Roma: vicesindaco, Raggi sbaglia su ricandidatura, rischio di favorire destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma è "una posizione risoluta, ma così è sbagliata. Sono preoccupato. Ci aspettano sfide altissime, molto difficili. Servono tante teste e voci per affrontarle". A dirlo il vicesindaco di Roma Luca Bergamo in un'intervista al Corriere della Sera. Nella giorno in cui gli iscritti del M5s hanno votato a favore dello stop dei due mandati, dando dunque il via alla ricandidatura della Raggi, Bergamo afferma che : "Una scommessa fatta così aumenta le probabilità che il lavoro faticoso di risanamento venga spazzato via. Si rischia di vanificare il lavoro fatto e di fare un favore a una destra inconcludente e strillona, che non ha altro interesse che gestire i fondi del Recovery". Secondo Bergamo "Virginia ha dei numeri, una determinazione non comune. E sono straconvinto che un sindaco debba poter ipotizzare di fare tutti e due i mandati, ma questo non vuol dire che automaticamente debba essere il candidato al secondo". "Una candidatura fatta a strappi indebolisce la sua posizione e separa invece di unire tutti quelli che credono in valori come dignità e pari diritti, libertà e sviluppo sostenibile, equo profitto ed economia circolare". Per Bergamo "la destra gongola perché il Pd dice 'mai con Virginia' e il M5s 'solo con Virginia'. Vogliamo uscire da questo schema? La candidatura deve essere il frutto di un confronto aperto su una visione del futuro". "La destra si può battere. Mettiamo attorno a un tavolo il M5s, il Pd e quello che c'è a sinistra", continua Bergamo. Sulla regola del vincolo del doppio mandato, superata oggi con la votazione sulla piattaforma Rousseau, il vicesindaco sostiene che "la rimozione del vincolo è giusta ma andava fatta prima, non di corsa e col sospetto che sia strumentale". (Rer)