Polonia: Tusk, opposizione che aumenta stipendi a pessimo governo non ha ragion d'essere

- Un'opposizione che in Polonia aumenta gli stipendi a un pessimo governo, per di più in tempo di crisi, non ha ragione di esistere. E' quanto ha scritto su Twitter l'ex primo ministro polacco e attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Donald Tusk. "Perfect Timing Day: destinare grandi aumenti al presidente, al governo e al parlamento nell'anniversario dello sciopero del 1980, in tempo di rivoluzione in un Paese vicino, in occasione di un picco pandemico e all'inizio di una profonda recessione", ha scritto ironicamente Tusk, invitando a un generale ravvedimento. Il suo è un commento a un progetto oggi in discussione al Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, in merito all'aumento delle retribuzioni degli amministratori locali, dei parlamentari e di altri soggetti che detengono uffici pubblici. (Vap)