Ponte Genova: Rampelli (Fd’I), chi ha lucrato su pedaggi deve essere cacciato

- L'inaugurazione del Ponte non risarcisce le famiglie, non resuscita i morti, non fa giustizia dei colpevoli del disastro. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. “Chi ha lucrato su pedaggi e sub concessioni, gestito gli appalti e le consulenze in accordo coi partiti, risparmiato sulle manutenzioni per aumentare i profitti deve essere cacciato a pedate dalla gestione della rete autostradale realizzata con i soldi degli italiani: basta chiacchiere e tendenziose perdite di tempo tese a lasciare tutto com'è", ha detto. (Com)