Coronavirus: Croazia, nuovo record di contagi registrati in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha registrato nelle ultime 24 ore 208 nuovi casi di coronavirus: lo ha riferito la Protezione civile nazionale, precisando che sono 2 i decessi registrati. Il numero dei casi attivi attualmente nel paese è di 961 unità. "Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 208 nuovi casi di Covid-19 e il numero di casi attivi è 961", ha detto in conferenza stampa Krunoslav Capak, direttore dell'Istituto croato di sanità pubblica. Si tratta del secondo giorno consecutivo in cui la Croazia registra un numero record di pazienti, secondo i dati della Protezione civile che precisa che nella giornata di ieri sono stati registrati 180 casi. I pazienti ricoverati attualmente sono 106, e di questi 10 necessitano di ventilazione meccanica. "La regione spalatino-dalmata e la città di Zagabria sono ancora in testa nel numero di nuovi pazienti. L'età media dei nuovi pazienti è di 31 anni e il loro quadro clinico è per lo più lieve", ha detto Capak, aggiungendo che "ci sono molti luoghi" in cui i giovani sono stati contagiati, ma circa due terzi di loro sono tornati dalle vacanze sulla costa adriatica e hanno frequentato posti affollati come discoteche e locali notturni. (segue) (Zac)