Coronavirus: Croazia, nuovo record di contagi registrati in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice della Clinica per malattie infettive Dr. Fran Mihaljevic, Alemka Markotic, ha osservato in conferenza stampa che uno dei motivi principali per cui i quadri clinici sono più lievi è che la maggior parte dei contagiati sono giovani. "I giovani hanno bisogno di capire che devono essere responsabili anche per gli altri", ha detto ancora Markotic. Il ministro dell'Interno Davor Bozinovic ha dichiarato che le autorità sono al lavoro per affrontare le varie specificità del territorio dal punto di vista epidemiologico. Riguardo alle zone turistiche, il ministro ha spiegato che nelle aree con il maggior numero di turisti provenienti da Austria e Slovenia la situazione epidemiologica "è buona", e le autorità croate sono in continuo contatto con quelle di quei paesi. Per quanto riguarda il confronto con altri paesi dell'Ue, Capak ha affermato che su 27 paesi la Croazia è il 13mo per incidenza del coronavirus. (Zac)