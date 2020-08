Raggi: Pedica (Pd), bene il no di Zingaretti ad appoggio sindaca ma dica no anche a M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa bene Zingaretti a dire che il Pd non appoggerà mai la sindaca Raggi. Ma, dal mio segretario, mi aspetto che dica anche a chiare lettere: mai con il M5s. Passi per l'alleanza di governo, ma non si può pensare di morire grillini. A livello locale, e a Roma in particolare, non possiamo andare a braccetto con chi ci ha insultato per anni. Il Pd tiri fuori la sua vera identità ed evitiamo alleanze spurie e confuse". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. (Com)