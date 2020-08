Coronavirus: in Lombardia 97 nuovi positivi, calano i ricoveri in reparti covid e +1 in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 7464 tamponi effettuati sono 97 (di cui 15 “debolmente positivi” e 2 a seguito di test sierologico) i nuovi casi positivi in Lombardia, secondo quanto riferisce il report quotidiano diffuso dalla Regione, calano i ricoverati nei reparti covid, - 17 rispetto a ieri, mentre si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva che salgono a 12. Aumentano anche i guariti e dimessi, +258 rispetto a ieri. Oggi si è inoltre registrsto un decesso causato dal covid. Per quanto riguarda i contagi suddivisi per provincia, nel territorio provinciale di Milano se n e contano 30 di cui 17 nel capoluogo. Segue Brescia con 12 contagi, Lecco e Pavia con 8, Bergamo con 7, Como e Varese con 6, Mantova con 4, Monza e Brianza ne ha registrati 3 mentre a Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio. (Com)