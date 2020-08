Ponte Genova: Bolognini, tragedia che nostro Paese non potrà dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il crollo del Ponte Morandi è stata una tragedia che il nostro Paese non potrà mai dimenticare. Ho voluto esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, ricordando in modo particolare Angela Zerilli che lavorava per la nostra Regione". Così l'assessore regionale alle politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione LombardiaStefano Bolognini è intervenuto, al termine della cerimonia di commemorazione del crollo del Ponte Morandi. Nell'evento funesto, avvenuto il 14 agosto di due anni fa, perirono 43 persone, tra cui appunto, la dipendente regionale Angela Zerilli. Alla cerimonia, in cui è stato esposto il Gonfalone della Regione, l'assessore ha presenziato su delega del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Mi unisco - ha aggiunto l'assessore - alla richiesta forte di tutte le istituzioni presenti e dei familiari delle vittime perché quanto prima ci possa essere verità e giustizia". "Il nuovo Ponte San Giorgio non dovrà essere solo un simbolo a ricordo della tragedia avvenuta - ha concluso - ma anche un monumento alla volontà forte di Genova e di tutto il Paese per la rinascita e per ripartire". (Com)