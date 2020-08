I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Brazzaville: collettivo invita opposizione a unirsi per le presidenziali del 2021 - Le forze liberali e progressiste della Repubblica del Congo si uniscano per proporre un candidato alle elezioni presidenziali del 2021 che rappresenti un'alternativa al "governo autocratico" del presidente Denis Sassou-Nguesso. E' l'invito lanciato dal collettivo di opposizione "Incarner l'espoir" in un comunicato diffuso oggi. "Dopo oltre 40 anni di monopolio ideologico delle forze totalitarie e anticapitaliste, la Repubblica del Congo è diventata oggi il centro di influenza diplomatica delle potenze autoritarie in Africa", si legge nel documento, nel quale si denunciano "le opzioni stataliste" prese dai governi, che hanno "eroso lo spazio dell'iniziativa privata senza ridurre la dipendenza dai partner tradizionali dal petrolio". Per il collettivo, le forze liberali e progressiste del Paese "costituiscono l'unica vera alternativa sistemica" alla situazione attuale, nella quale la Repubblica del Congo in difficoltà finanziarie appare "del tutto asservita alla Repubblica popolare cinese". Per gli attivisti, la ricerca di un candidato unico di opposizione dovrebbe consentire di "ricordare il ruolo centrale e strategico che la Repubblica del Congo ha in Africa": questa, conclude il testo, è "la chiave per la credibilità di un'alternanza sistemica". (segue) (Res)