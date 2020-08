I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: tasso di disoccupazione al 27,1 per cento nel secondo trimestre - Più di un quarto dei lavoratori nigeriani risultano disoccupati nel secondo trimestre di quest'anno, che ha registrato un tasso di disoccupazione del 27,1 per cento. Lo dice l'Ente nazionale di statistica della Nigeria fornendo oggi i primi dati dal 2018 sull'occupazione nazionale. Nel terzo trimestre di quell'anno, l'ultima valutazione effettuata, il tasso di disoccupazione si era attestato al 23,1 per cento. Secondo i dati diffusi oggi, la mancanza di lavoro ha colpito in particolare i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, una fascia nella quale ha raggiunto i 34,9 punti percentuali. Di recente la Banca Mondiale ha avvertito che la Nigeria dovrà affrontare una recessione che sarà "molto più pronunciata" rispetto a quella del 2016: secondo l'istituto di credito si tratta potenzialmente della peggiore crisi finanziaria vissuta dalla prima economia africana negli ultimi 40 anni. (segue) (Res)