I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: presidente Nyusi in visita a Cabo Delgado dopo attacco jihadista - Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, è in visita nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, dove l'esercito sta combattendo gli insorti islamisti che hanno riconquistato l'importante città portuale di Mocimboa da Praia. Secondo i media di Maputo, Nyusi sta visitando il capoluogo provinciale Pemba e ha sostenuto che i "terroristi" non rappresentano una minaccia per i progetti internazionali di sfruttamento delle riserve di gas nella regione. A Mocimboa da Praia, intanto, sono state interrotte le linee telefoniche e l'elettricità, mentre l'esercito sostiene di avere la situazione sotto controllo. Ieri i vertici militari delle Forze di difesa e sicurezza (Sds) mozambicane hanno annunciato all'agenzia di stampa "Lusa" il lancio di un'offensiva per riprendere la città caduta in mano jihadista, aggiungendo che finora nei combattimenti sono stati uccisi 59 miliziani. Martedì sera i miliziani erano riusciti a creare una loro postazione a Mocimboa, costringendo l'esercito a ritirarsi per mancanza di munizioni. (segue) (Res)