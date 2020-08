I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gambia: coronavirus, sindaco di Banjul annuncia test gratuiti alla popolazione - I test per il Covid-19 saranno gratuiti a Banjul, capitale del Gambia in cui abitano oltre 400mila persone. Lo ha annunciato il sindaco della città, Rohey Lowe. In un'intervista all'emittente locale di "Bbc", Lowe ha spiegato che verranno testate fra le 50 e le 100 persone a settimana. "Dobbiamo conoscere il nostro stato di salute per proteggere la nostra famiglia, i nostri amici e la nostra comunità", ha dichiarato, spiegando che per la mancanza di risorse per il momento non è possibile eseguire test giornalieri. La scorsa settimana, il presidente Adama Barrow ha disposto lo stato di emergenza nazionale per la pandemia di coronavirus, chiudendo le frontiere e lo spazio aereo internazionale. Un coprifuoco notturno è stato inoltre imposto su tutto il Paese fino al prossimo 26 agosto. "Banjul è altamente vulnerabile a causa del terminal dei traghetti e della diffusione del contagio nei luoghi pubblici. Tuttavia, con gli sforzi compiuti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, continueremo ad alimentare consapevolezza e ci assicureremo che le disposizioni vengano rispettate", il ha detto il sindaco. In Gambia sono ad oggi confermati 1.623 casi di contagio, di cui 50 decessi. (segue) (Res)