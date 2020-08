I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: polizia di Kano libera uomo detenuto in casa da almeno tre anni - La polizia della Nigeria ha liberato un uomo che da anni era rinchiuso dai suoi genitori in un garage a Kano, nel nord del paese. Gli agenti, ha riferito ai media locali il portavoce della polizia Haruna Kiyawa, sono intervenuti dopo che l'ong nigeriana Human Rights Network aveva segnalato il caso su indicazione dei vicini. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato detenuto da almeno tre anni e fino a sette, in uno stato di malnutrizione aggravata e completa assenza di igiene. L'uomo è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il padre e la matrigna dell'uomo sono stati arrestati e sul caso è stata aperta un'indagine. (Res)