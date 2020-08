I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia: Tikhanovskaya, polizia fermi violenze, pronti a istituire consiglio di coordinamento - La candidata alla presidenza della Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, ha invitato la polizia e l'esercito a porre fine allo spargimento di sangue in Bielorussia. "Mi appello alla polizia, all'esercito e agli altri funzionari della sicurezza. Non obbedite a ordini criminali. Parlate con i vostri superiori e fermate lo spargimento di sangue. Avete giurato di servire la Repubblica e il popolo. Noi, il popolo, saremo grati a tutti coloro che si schiereranno dalla parte del popolo", si legge in un appello pubblicato dall’ufficio stampa del quartier generale di Tikhanovskaya e controfirmato anche dagli ex candidati alla presidenza Viktor Babariko e Valerij Tsepkalo. "Le autorità devono mostrare la loro disponibilità al dialogo con la gente. Ciò significa liberare tutti i detenuti. Ciò significa rimuovere la polizia in tenuta antisommossa e l’esercito dalle strade delle città. Ciò significa avviare un procedimento penale contro coloro che hanno dato ordini criminali di picchiare e sparare alle persone", si legge nell’appello di Tikhanovskaya e degli altri due ex candidati. (segue) (Res)