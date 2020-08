I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: ministro Esteri austriaco, contrari a decisione Usa di imporre sanzioni al Nord Stream 2 - L’Austria deplora profondamente la decisione degli Stati Uniti di imporre delle sanzioni extraterritoriali contro il progetto Nord Stream 2. Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg durante la conferenza stampa con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a Vienna. "Ci rammarichiamo profondamente e apertamente delle sanzioni extraterritoriali imposte dagli Stati Uniti. Preferiremmo scegliere la strada dei negoziati bilaterali per trovare una soluzione comune su questo problema", ha detto Schallenberg. Il ministro ha chiarito che ci sono una serie di questioni su cui l'Austria e gli Stati Uniti non sono d’accordo o hanno approcci diversi, e il progetto Nord Stream 2 è una di queste. La costruzione del gasdotto Nord Stream è iniziata in Germania nel maggio 2018. Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque lo contestano. (segue) (Res)