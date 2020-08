I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: ministro della Sanità, le regioni concordano sulla chiusura delle discoteche - Tutte le regioni della Spagna hanno concordato sulla necessità di procedere con la chiusura delle discoteche e sull'imposizione del divieto di fumare nelle aree all'aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Lo ha annunciato il ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa. Il ministro ha sconsigliato inoltre ai cittadini di organizzare incontri con più di 10 persone e ha avvisato, in particolare i giovani, di non creare assembramenti anche all'aperto. Le nuove misure restrittive sono state pensate dal governo di Madrid in un contesto di netto aumento dei contagi da Covid-19 in Spagna: nella giornata di ieri i nuovi positivi in 24 ore hanno sfiorato quota 3 mila. (segue) (Res)