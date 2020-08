I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: nel secondo trimestre del 2020 il Pil cala di quasi l’8 per cento su base annua - La Polonia ha registrato nel secondo trimestre del 2020 una contrazione del Pil pari al 7,9 per cento su base annua e dell'8,9 per cento su base trimestrale. Lo comunica oggi l'Ufficio centrale di statistica (Gus). E' il peggior dato degli ultimi 25 anni e segue un aumento del 2 per cento del Pil nel primo trimestre di quest'anno. Resta purtuttavia un dato migliore rispetto ai pronostici fatti dagli analisti, che immaginavano una diminuzione del Pil del 9 per cento annuo. Si tratta di percentuali che hanno comunque carattere preliminare. Una stima definitiva sarà pubblicata solamente il 31 agosto. Dai dati del Gus risulta anche che il tasso di inflazione annuo a luglio è cresciuto fino al 3 per cento. L'economia polacca se la cava lievemente meglio delle altre economie europee. Secondo quanto riportato dal portale "Business Insider", soltanto Finlandia e Lituania osservano un calo del Pil inferiore a quello polacco nel secondo trimestre. Il dato della Polonia viene paragonato a quello della Svezia, che notoriamente non ha introdotto un lockdown per lottare contro al diffusione del coronavirus. (Res)