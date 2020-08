Roma: Mule (FI), per Zingaretti 5 anni drammatici con Raggi? aggiunga anno d'infermo governo Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai cinque anni "drammatici" vissuti da Roma a causa dell'incapacità della sindaca Raggi, il segretario Zingaretti aggiunga pure un anno di inferno che il suo Pd ha fatto vivere all'Italia "grazie" al governo con i suoi alleati 5stelle. Così in una nota Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Sono gli stessi giustizialisti che hanno appena firmato il contratto di matrimonio con il Pd, quelli che li dipingevano come amici dei mafiosi e ladri di bambini. Ma cosa non si fa per una poltroncina", aggiunge. (Rin)