I fatti del giorno - Italia

- Inps: Tridico, notizia non è uscita da me, privacy tutelata - Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, davanti alla commissione Lavoro della Camera, ha precisato che la notizia sul bonus percepito da alcuni parlamentari "non è venuta dall'Istituto". "La notizia non è uscita nel modo più assoluto né direttamente né indirettamente dal sottoscritto", ha affermato spiegando che le accuse che gli sono state rivolte da diverse parti "sono infondate e da rimandare al mittente". Il 9 agosto, ha poi ricordato, “esce la notizia senza i nomi, perché i nomi non li sa nessuno e non li dà l'Istituto, che garantisce la privacy. Il 7 agosto mi ha chiamato il direttore di Repubblica per dire che il suo giornale aveva scoperto la notizia sui bonus, che la voleva dare e mi chiedeva i nomi. Ero sorpreso e questa notizia non è uscita né direttamente nè indirettamente da me". In merito a questa notizia, ha aggiunto Tridico, “qualche giorno fa ho ordinato un audit interno”. (segue) (Rin)