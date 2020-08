I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inps: Serracchiani, commissione Lavoro chiederà esito audit interno - La commissione Lavoro della Camera chiederà all’Inps l’esito dell’audit interno sulla vicenda dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus Covid per gli autonomi. Lo ha annunciato la presidente Debora Serracchiani, secondo cui non ci sono i presupposti per chiedere le dimissioni del presidente dell’Istituto. Durante l’audizione di oggi, infatti, alcuni esponenti dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni di Pasquale Tridico. "Per tutelare la sua credibilità e quella dell'Istituto che gestisce dovrebbe fare un passo indietro e considerare le dimissioni”, ha detto Paolo Zangrillo, di Forza. Analoga la richiesta dell'ex presidente della commissione Andrea Giaccone, della Lega. "Noi riteniamo che lei in questo momento non stia volgendo un buon lavoro per l'istituto e non sia adatto a guidarlo", ha precisato. Ma Serracchiani ha tagliato corto: "faccio fatica a pensare che si possano chiedere le dimissioni di un presidente partendo dal presupposto di una fuga di notizie, ma la trasparenza che si deve pretendere dall'Inps è fondamentale, perciò la commissione lavoro chiederà l'esito dell'audit interno". (segue) (Rin)