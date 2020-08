I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ponte Morandi: Conte, chiediamo accertamento verità a nome della collettività - "Quello che possiamo fare è essere vicino ai familiari e chiedere a nome di tutta la collettività italiana l'accertamento della verità attraverso verifiche processuali e attribuzioni di responsabilità". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine delle celebrazioni per le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. "Due anni fa, abbiamo dichiarato due cose: che non avremmo lasciato da sola Genova e che non avremmo lasciato soli i familiari delle vittime. Su Genova ci siamo impegnati e quest'opera (il nuovo ponte ndr) che è sulla nostra testa ne è testimonianza concreta. E questo vale anche per tutto il piano di rilancio del tessuto produttivo e della vita economica e sociale della città". "Adesso - ha aggiunto il premier - dobbiamo completare anche l'altro impegno che non riguarda solo noi e non è nelle nostre disponibilità, che è quello dell'accertamento della verità". (segue) (Rin)