I fatti del giorno - America Latina (4)

- Perù: Banca centrale mantiene tasso di interesse di riferimento allo 0,25 per cento - La Banca centrale del Perù ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al minimo storico dello 0,25 per cento e ha annunciato che continuerà a mettere in campo una politica monetaria espansiva. Secondo l’istituto finanziario l’inflazione nell’anno in corso e nel 2021 si collocherà al di sotto dell’obiettivo, a causa del significativo indebolimento della domanda interna. La banca prevede un recupero graduale dell’attività economica a partire da luglio. “Il direttivo considera appropriato mantenere una politica monetaria fortemente espansiva per un periodo prolungato e mentre persistono gli effetti negativi della pandemia sull’inflazione e sulle sue determinanti”, si legge nel comunicato emesso dall’istituto finanziario. (segue) (Res)