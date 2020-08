Bielorussia: forze sicurezza disperdono manifestanti riuniti di fronte a sede governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza bielorusse hanno allontanato i manifestanti che si erano assiepati intorno alla sede del governo di Minsk. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, i partecipanti all'azione non autorizzata, circa un migliaio di persone, molti dei quali sono dipendenti dello stabilimento di trattori di Minsk Mtz sono arrivati al Palazzo del Governo verso le 17.30 (le 16e30 in Italia) e si sono assiepati dinnanzi all’edificio. Pochi minuti dopo, più di una dozzina di militari delle forze di sicurezza sono arrivati sul posto e li hanno dispersi. Molte persone si sono avvicinante agli agenti di polizia tentando di abbracciarli e stringendo loro la mano senza alcuna reazione violenta. Successivamente sono stati comunque obbligati a lasciare la piazza. Allontanandosi i manifestanti hanno urlato slogan come "Svetlana Tikhanovskaya è il nostro presidente" e "La polizia è con il popolo". (Rum)