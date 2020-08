Raggi: Ciacciarelli (Lega), M5s e Zingaretti governano insieme poi fingono di essere separati a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti e Raggi, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle hanno toccato il fondo, governano insieme la nazione e poi fanno finta di essere separati alle amministrative. Noi ormai abbiamo capito che si può parlare di un unico partito e i disastri che hanno commesso al Comune e in Regione sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini finalmente hanno un quadro chiaro e sapranno come punire i due partiti nei prossimi appuntamenti elettorali". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. (Rer)