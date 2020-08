Speciale scuola: Azzolina, obiettivo non solo riaprire ma evitare nuova chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo non è solo riaprire le scuole, ma fare in modo che non richiudano. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "Tutti i pezzi stanno andando al loro posto. Le Linee guida pronte da fine giugno, protocollo di sicurezza, forniture di gel, banchi, mascherine, 100 mila assunzioni a tempo indeterminato e almeno altre 50 mila a tempo determinato per l'emergenza. È un lavoro enorme, gigantesco”, ha specificato. Sulla mascherina, Azzolina ha detto che "è fondamentale laddove il distanziamento non c’è. Il Cts lo aveva già scritto il 7 luglio. Ma noi stiamo lavorando al distanziamento e continueremo a farlo. Ci sono Paesi europei che dicono: se non hai il distanziamento metti la mascherina e basta. Noi stiamo facendo di più: stiamo lavorando per garantire a tutti il distanziamento”. (Rin)