Mozambico: presidente Nyusi in visita a Cabo Delgado dopo attacco jihadista (2)

- In un comunicato, le Sds hanno annunciato fra i "risultati operativi" delle azioni militari in corso anche la distruzione di sei punti di resistenza jihadista a Mocimboa e dei mezzi da loro utilizzati. Secondo l'esercito, nel corso dell'attacco a Mocimboa da Praia i jihadisti avrebbero preso di mira anche i vicini villaggi di Anga, Buji, Ausse. "Le azioni (delle forze governative) puntano a neutralizzare i terroristi, che hanno usato la popolazione come scudo nelle regioni colpite", si legge nella nota delle Forze di Difesa e Sicurezza (Sds), nella quale ribadiscono "il loro impegno per il ripristino dell'ordine" e per la difesa della sovranità del paese. (segue) (Res)