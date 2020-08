Mozambico: presidente Nyusi in visita a Cabo Delgado dopo attacco jihadista (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militanti, conosciuti localmente come al Shabaab - sebbene il gruppo non abbia legami noti con l'omonimo gruppo jihadista somalo - negli ultimi due anni hanno intensificato i loro attaccchi prendendo di mira villaggi remoti in tutta la provincia di Cabo Delgado e prendendo il controllo di diversi centri strategici della regione, tra cui Mocimboa da Praia, Quissanga, Muidumbe e Macomia. Secondo quanto denunciato di recente dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), oltre 200 mila persone sono state sfollate dalle loro case nella provincia di Cabo Delgado dall’inizio dell’insurrezione jihadista. Mocimboa si trova nella provincia settentrionale di Cabo Delgado a 90 chilometri a sud di Palma, località in cui vengono allestiti grandi progetti internazionali per l'esplorazione del gas naturale cui partecipano compagnie come Total e Exxon Mobil. (Res)