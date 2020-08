Inps: Cominardi (M5s), da Tridico risposte puntuali, chi attacca vuole alimentare polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun complotto e nessuna violazione della privacy: sulla vicenda dei furbetti del bonus da 600 euro, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, audito oggi dalla commissione Lavoro della Camera, ha chiarito perfettamente il suo operato e quello dell’ente da lui guidato, ribadendo che la notizia non è stata data da fonti ufficiali Inps, ma trafugata dagli organi di stampa. Così in una nota Claudio Cominardi, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Lavoro. “L’Inps si è limitato nel contrastare fortemente le frodi ai danni dello Stato grazie alla direzione generale antifrode istituita da Tridico stesso: probabilmente è questo che da fastidio a tanti politici”, ha detto, aggiungendo che l’Istituto ha dovuto gestire una mole di lavoro incredibile e non prevista in una situazione emergenziale come quella provocata dal Covid-19. “Ed è grazie a Tridico se l’antifrode ha ispezionato 40 mila posizioni: eppure, davanti alla questione morale di alcuni parlamentari che hanno ricevuto il bonus di 600 euro, che il governo in piena emergenza ha destinato agli autonomi e alle partite Iva, i soliti noti preferiscono alimentare polemiche inutili, con il solo obiettivo di minare la stabilità di questo governo, ma il loro intento è ormai chiaro a tutti”, conclude. (Com)