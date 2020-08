Roma: imprenditore e spacciatore a Marino, arrestato 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 630 grammi di marijuana e 230 grammi di hashish, parte dei quali già confezionati singolarmente e pronti per essere venduti, è il quantitativo di droga trovato nella casa di un imprenditore di Marino. I carabinieri di Frascati sono arrivati all'uomo indagando su un filone di spaccio nella cittadina dei Castelli Romani. Hanno quindi individuato come possibile spacciatore il 37enne che svolge una attività imprenditoriale e, nella perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto circa un chilo di droga. Per lui sono scattate le manette. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Rer)