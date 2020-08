Sardegna: salgono a sette i casi di positività al Coronavirus ad Arzachena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a sette i casi di positività al Coronavirus registrati ad Arzachena. Dopo i due diportisti individuati nei giorni scorsi, ora è la volta di altre cinque persone, tutti turisti. Per tutti è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva e così per i loro contatti. "Il comune assicura sempre massima trasparenza nell'informazione sulla situazione sanitaria locale e attiva i protocolli grazie al centro operativo comunale per la gestione delle attività connesse – si legge in una nota del Comune - Ricordiamo che ogni comunicazione dell'Ats viene immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione". (Rin)