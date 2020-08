Roma: Tofalo (M5s), ricandidatura sindaca Raggi un bene per la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sempre portato avanti con determinazione un lavoro straordinario per far rinascere la Città eterna. Il 'si' alla sua ricandidatura consente di proseguire nel solco della legalità e del cambiamento". Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo (M5s). "Ciò vuol dire portare a compimento gli importanti progetti messi in cantiere nel corso del suo mandato e che oggi sono sotto gli occhi di tutti i romani", prosegue in una nota. "Tirarsi indietro proprio adesso significherebbe tornare al passato e vanificare ogni risultato raggiunto con tanti sacrifici, tra numerosi impedimenti e resistenze. A Virginia Raggi auguro buon lavoro. Con le nuove regole inoltre, si aprono interessanti scenari di collaborazione anche su Roma. Non ti faremo mancare tutto il nostro supporto", conclude Tofalo. (Com)