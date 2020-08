Spagna: vicepremier Iglesias, al lavoro per difendere l'interesse generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Unidad Podemos è orgoglioso come forza politica di avere una cassa di solidarietà per le donazioni: lo ha detto il vicepremier spagnolo, Pablo Iglesias, scrivendo sul suo profilo Twitter in merito alla vicenda dei presunti finanziamenti illeciti dello schieramento da lui guidato. Secondo il vicepremier spagnolo, alcune forze politiche sono "molto interessate" a che Podemos passi mesi a difendersi da "accuse senza fondamento" che, a suo modo di vedere, toglierebbero invece tempo al "dibattito sociale" sulla monarchia o su come utilizzare i fondi europei per la ricostruzione. "Non gli daremo questa soddisfazione", ha detto. "La nostra democrazia, lo Stato di diritto e l'interesse generale che proclama la Costituzione sono conquiste storiche dei popoli di fronte ai vecchi poteri e saranno il nostro riferimento per andare avanti", ha dichiarato Iglesias. "Continueremo a lavorare per difendere l'interesse generale insieme alla società civile, dal parlamento e dal governo", ha aggiunto il vicepremier. (segue) (Spm)