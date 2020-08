Speciale scuola: Aprea (FI), scandaloso disco Cts, sicurezza non sia negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro "stupisce e inquieta l'ultimo verdetto del Cts che in queste ore - messo a conoscenza del delirio che attraversa i territori in ritardo su tutto per i colpevoli rinvii del Governo, che ha sbagliato tempi e modi di intervento sulla riapertura delle scuole - consente come unico dispositivo di protezione la mascherina igienica fino a ottobre. La sicurezza non è negoziabile e non si possono cambiare direttive, mentre il Paese si indebita frettolosamente proprio per attuare le disposizioni date dal Cts a giugno per le scuole al tempo del post Covid". In una nota, la deputata azzurra chiede alla ministra Azzolina di riconoscere "i suoi errori" e ammettere "finalmente di aver consapevolmente mentito al Paese quando ha ripetuto come un mantra che il 14 settembre le scuole avrebbero riaperto nel pieno rispetto dei nuovi vincoli imposti dall'emergenza sanitaria. Come Forza Italia ha denunciato fin da marzo, il Ministero dell'Istruzione ha inseguito modifiche burocratiche inopportune e discutibili, come i nuovi criteri per le graduatorie degli insegnanti e i bandi dei concorsi e soltanto con gli ultimi decreti emergenziali rilancio e di agosto ha ricercato finanziamenti per arredi e ambienti che mai e poi mai saranno pronti per settembre". (Com)