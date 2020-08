M5s: Zingaretti, bene voto per alleanze locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera dalla piattaforma Rousseau alle alleanze anche sui territori "è un fatto positivo. Siamo un'alleanza tra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare bisogna essere alleati, non si può essere avversari: quindi che si riesca a fare insieme un percorso comune è un fatto molto positivo". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, commentando a margine di un'iniziativa a Orbetello (Grosseto), il voto degli iscritti M5s, favorevole alle alleanze delle liste del M5s a livello comunale con i partiti tradizionali.(Rer)