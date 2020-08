Troppa burocrazia, Bolsonaro rinuncia alla formazione di un suo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di non poter investire il 100 per cento delle sue energie nella fondazione del suo partito a causa delle lungaggini burocratiche e che considera un possibile rientro nel Partito social liberale (Psl) con cui è stato eletto alla presidenza. "Formare un partito è difficile, non impossibile, ma molto difficile a causa dell'enorme burocrazia necessaria. Non posso investire al 100 per cento in Alleanza per il Brasile, nonostante gli sforzi di molte persone nel paese", ha dichiarato il capo dello stato nel corso di una trasmissione in diretta sulla propria pagina Facebook. Dopo aver lasciato il Psl in aperta polemica, Bolsonaro ha lanciato la campagna per la fondazione del nuovo partito che intendeva creare, Alleanza per il Brasile. Tuttavia a distanza di 10 mesi dalla presentazione del progetto, lo scorso novembre, il partito non è riuscito ancora a raccogliere le firme sufficienti per registrarsi presso il tribunale elettorale.Bolsonaro ha affermato di aver ricevuto già l'invito ad aderire da tre partiti. "Ora devo guardarmi intorno. Ho già ricevuto l'invito ad avviare le discussioni da parte di tre partiti", ha detto il presidente, sottolineando che uno di questi è il Partito laburista brasiliano (Ptb), partito di centro-destra che alle ultime elezioni ha sostenuto il candidato del Psdb, Geraldo Alckmin. Tuttavia Bolsonaro ammette che esiste una quarta possibilità, quella del Psl, ammettendo un "segnale" di riconciliazion". "Mettiamo le condizioni sul tavolo per riconciliarci, anche loro devono mostrare le loro carte", ha detto. Secondo Bolsonaro, se alla fine la decisione sarà quella di tornare al Psl, mettendo da parte l'ambizione di fondare Alleanza per il Brasile, bisognerà dare spiegazioni ai militanti coinvolti nel progetto.Il nuovo progetto politico del presidente era stato lanciato ufficialmente il 21 novembre del 2019 nel corso di una Convention costitutiva. Il capo di stato era stato acclamato come primo presidente del nuovo soggetto politico e il figlio Flavio, senatore, come vice. Forti i riferimenti a Dio e alla religione e alla battaglia ideologica e politica contro i movimenti di sinistra. Nel programma del partito si affermava che il partito "riconosce il posto di Dio nella vita, nella storia e nell'anima del popolo brasiliano" e "ripudia il socialismo e il comunismo", specificando che il partito "cercherà di diffondere verità sui crimini del movimento rivoluzionario, come il comunismo, il globalismo e il nazifascismo".Il primo terreno di confronto politico per il nuovo partito sarebbe dovuto essere quello delle elezioni municipali in programma a novembre 2020. Tuttavia per partecipare alle elezioni, il nuovo partito avrebbe soddisfare i requisiti richiesti dalla legge, a partire dalla raccolta di 500.000 firme in almeno nove stati entro marzo. Un obiettivo mai raggiungo, nonostante l'autorizzazione da parte del Supremo tribunale elettorale a raccogliere le firme elettronicamente. Per ottenere l'approvazione della registrazione e poter concorrere alle elezioni, l'Alleanza per il Brasile avrebbe dovuto raccogliere la firma di almeno 491.900 elettori, che devono essere approvate del Supremo tribunale elettorale. Il partito a marzo del 2020 era stato in grado tuttavia di presentare appena 80.000 firme, di cui solo 6.605 furono autorizzate. Inoltre, il Supremo tribunale elettorale brasiliano riferiva di aver identificato la firma di almeno sette elettori morti nell'elenco dei sottoscrittori del nuovo partito del presidente.L'uscita del presidente Bolsonaro dal Psl era stata causata da una disputa interna, nata dopo che la polizia federale ha aperto un'inchiesta su una presunta truffa ai danni dei contribuenti attraverso l'illecita raccolta di dei rimborsi elettorali relativi al finanziamento pubblico destinato ai partiti brasiliani. Il presidente, intenzionato ad allontanare l'ombra dello scandalo aveva scaricato tutta la responsabilità sul partito, causando la reazione del presidente Luciano Bivar e la successiva lotta interna al partito, finita con la decisione di Bolsonaro di creare un soggetto tutto nuovo. (Brb)