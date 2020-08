Mediterraneo orientale: a Vienna colloquio tra ministri Esteri di Grecia e Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe rivalutare i suoi rapporti con la Turchia alla luce delle ultime tensioni con la Grecia nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, che ha ricevuto l'omologo greco Nikos Dendias a Vienna appena prima del Consiglio Affari esteri dell'Ue in corso ora in video conferenza. "Devo dire che l'Austria è molto preoccupata della situazione pericolosa ed allarmante che potrebbe subire un escalation", ha dichiarato Schallenberg nella precedente conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. A Vienna dovrebbe anche tenersi un incontro tra Dendias e Pompeo per discutere della situazione di tensioni nel Mediterraneo orientale. (Geb)