Usa: il segretario di Stato del Colorado contro Trump, “mente sul voto per corrispondenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mente sul voto per corrispondenza: lo dice il segretario di Stato del Colorado, la democratica Jena Griswold, in un’intervista all’emittente “Cnn”. “Il Colorado ha una storia molto chiara di grandi elezioni condotte attraverso il voto per posta. Abbiamo delle misure di sicurezza da attuare per assicurarci di intercettare ogni tipo di voto ‘doppio’, anche attraverso la verifica delle firme e regole rigide per raccogliere le schede”, ha spiegato Griswold, secondo cui il voto per corrispondenza è “il miglior modo per votare durante una pandemia”. “Costringere i cittadini a scegliere tra mettere a rischio la loro vita e andare a votare è invece il modo migliore per abbassare l’affluenza a novembre. Dovremmo essere tutti molto allarmati dalla strategia del presidente”, ha aggiunto la responsabile delle elezioni in Colorado. (segue) (Nys)