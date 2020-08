Repubblica Ceca: accuse presidente Zeman a scrittore Peroutka, disputa finisce in Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Repubblica Ceca ha fatto appello alla Corte suprema nella disputa che riguarda le accuse pronunciate dal presidente Milos Zeman ai danni dello scrittore Ferdinand Peroutka. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Il dicastero ha chiesto anche la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, che prevede che il medesimo ministero rivolga delle scuse alla nipote dello scrittore, Terezie Kaslova. Il termine ultimo per rivolgere le scuse scade martedì prossimo. "Abbiamo sempre ritenuto che le esternazioni del presidente della Repubblica non possano essere impugnate per violazione della normativa sui risarcimenti al danno causato dall'esercizio dei pubblici poteri", ha spiegato un portavoce del ministero delle Finanze. (segue) (Vap)