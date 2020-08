Repubblica Ceca: accuse presidente Zeman a scrittore Peroutka, disputa finisce in Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza oggetto dell'appello di oggi è stata emessa a inizio luglio dalla corte municipale di Praga. Zeman aveva parlato durante un forum sull'Olocausto nel gennaio 2015 del fallimento della classe intellettuale di fronte all'ascesa del nazismo. A tal proposito aveva accusato Peroutka, morto nel 1978, di avere scritto un articolo intitolato "Hitler era un gentleman" per la rivista "Pritomnost". A fare causa contro queste accuse era stata la stessa Kaslova. Il giudice di prima istanza si è pronunciato contro Kaslova, ma la sentenza di appello ha riconosciuto le sue ragioni. Ad oggi né lo staff presidenziale, né tanto meno gli storici sono mai riusciti a reperire il presunto articolo citato da Zeman. Anche Kaslova aveva annunciato che avrebbe fatto appello presso la Corte suprema in quanto non soddisfatta dalla tenuità della sentenza di inizio luglio. (Vap)