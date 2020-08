Thailandia: polizia arresta attivista leader delle proteste per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Thailandia ha arrestato oggi Parit Chiwarak, attivista leader delle proteste degli ultimi giorni per la riforma della monarchia e il varo di una nuova Costituzione. Lo ha confermato il capo della polizia, generale Somprasong Yengaum, ripreso dal portale “Channel News Asia”. L’arresto è stato filmato in diretta da un amico dell’attivista e postato su Facebook. Nel video si vedono gli agenti leggere una serie di capi d’accusa nei confronti di Chiwarak, successivamente portato all’interno di un’auto in attesa. Yengaum ha precisato che le incriminazioni sono legate a una manifestazione avvenuta lo scorso 18 luglio, una delle più imponenti delle ultime settimane. Chiwarak è il terzo attivista arrestato nel giro di una settimana: venerdì scorso, infatti, altri due militanti filo-democratici erano stati fermati e accusati di sedizione e violazione delle regole di contenimento della pandemia di coronavirus. I due sono stati successivamente rilasciati su cauzione. (segue) (Fim)