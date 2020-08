Thailandia: polizia arresta attivista leader delle proteste per la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento di protesta thailandese s’ispira a quello di Hong Kong, cerca di rendersi indipendente dalle figure dei leader e fa ampio affidamento ai social per diffondere notizie sulle manifestazioni. In settimana il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, si è detto preoccupato dalle continue proteste degli studenti, che la sera del 10 agosto – riversatisi in diverse migliaia nelle strade di Bangkok – hanno lanciato un appello in dieci punti per la riforma della monarchia. Tra i 3 e i 4 mila manifestanti raccoltisi all’Università di Thammasat, alle porte della capitale, hanno intonato lo slogan “Lunga vita alla democrazia” e chiesto a gran voce le dimissioni di Prayuth, salito al potere nel 2014 grazie a un golpe militare, assieme alla fine del dominio delle forze armate sulla politica. (segue) (Fim)