Thailandia: polizia arresta attivista leader delle proteste per la democrazia (3)

- Tuttavia, nell’occasione un gruppo di attivisti filo-democratici, alla stregua di quanto fatto in precedenza da altre due organizzazioni, ha anche diramato un appello in dieci punti per la riforma della monarchia. In Thailandia sono in vigore rigide leggi che puniscono la diffamazione del re con pene fino a 15 anni di carcere. Ai giornalisti, Prayuth ha riferito di aver assistito alle proteste – “come avrei non potuto?” – e si è detto “preoccupato”, senza tuttavia commentare ulteriormente le richieste degli studenti. Il premier ha chiesto ai manifestanti di tener fuori la monarchia dalle proteste e ha dichiarato che il re Maha Vajiralongkorn, asceso al trono dopo la morte di suo padre nel 2016, gli aveva chiesto di non arrestare nessun dimostrante in base al reato di “lesa maestà”. Gli attivisti, da parte loro, accusano Prayuth di utilizzare le forze armate per rafforzare la propria presa sul potere e chiedono, tra le altre cose, che venga ritirato un ordine del 2019 che ha trasferito due unità sotto il comando personale del re. (segue) (Fim)