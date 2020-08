Emilia Romagna: nuova ordinanza su discoteche, capienza dimezzata e chiusure immediate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Emilia Romagna ha annunciato che domani entrerà in vigore l'ordinanza del presidente Stefano Bonaccini sulle discoteche. L’ordinanza prevederà "che il numero massimo di persone che possono entrare non sia superiore al 50% della capienza massima normalmente autorizzata. E prevede l’obbligo di indossare sempre la mascherina all'interno del locale, compreso durante il ballo, ammesso, va ricordato, solo in presenza di piste all’aperto". Ma non è tutto: "Altra novità che sarà introdotta dall’ordinanza è la chiusura immediata del locale, senza alcun rimando ad ulteriori pratiche amministrative, se viene accertato dagli organi di vigilanza il mancato rispetto delle norme fissate dall’ordinanza stessa". (segue) (Ren)