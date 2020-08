Speciale scuola: Sicilia, assistenza disabili nelle scuole, da Regione 12,7 mln per ex Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo pubblicato le Linee guida sul sito del dipartimento Famiglia - ha aggiunto l'esponente del governo Musumeci - in attesa di ricevere eventuali suggerimenti migliorativi da parte degli enti del terzo settore e delle associazioni di categoria una volta pervenute e valutate le osservazioni provvederemo alla pubblicazione definitiva. Le Linee guida rappresentano un atto di programmazione che garantisce un elevato livello di coordinamento e integrazione tra servizi e attività didattiche per l'inclusione che darà vita a una scuola accogliente e aperta nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Gli interventi specialistici previsti nelle Linee guida – continua l'assessore - sono rivolti a favorire l'autonomia e la comunicazione personale dell'alunno disabile migliorando la socializzazione e l'inclusione degli studenti nel contesto scolastico e consentendo loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un'ottica di inserimento lavorativo e di miglioramento continuo della qualità della vita", ha concluso Schiavone. (Ren)