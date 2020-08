Speciale difesa: Libano-Iran, ministro Esteri Zarif oggi in visita a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, è giunto a Beirut per incontrare le autorità del Libano, a seguito della drammatica esplosione che la scorsa settimana ha colpito il porto della capitale libanese. Lo hanno riferito i media libanesi. Dopo il tragico evento, che ha causato almeno 171 morti e 6.000 feriti e ha devastato molti quartieri della capitale, vari esponenti di governi stranieri hanno fatto visita alla capitale Beirut, a cominciare dal presidente francese Emmanuel Macron, dopo il quale è giunta in questi giorni la ministra della Difesa di Parigi, Florence Parly. Anche il sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari politici, David Hale, è giunto in Libano per una visita di tre giorni, come reso noto dall’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut. (Res)