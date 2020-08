Speciale difesa: Ponte Genova, Tofalo (M5s), giorno di memoria e rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il giorno della memoria e della rinascita". Sono le parole del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo nell'anniversario del crollo del ponte Morandi, ricordando che "per Genova, e per l'Italia, il 14 agosto di due anni fa rappresenta una grave tragedia. Increduli, abbiamo pianto e sofferto per le vite di 43 persone inghiottite nel crollo di quel maledetto viadotto. Immagini che sono ancora impresse nella memoria di ciascuno di noi come anche il dolore continua ad essere intenso e vivo nei nostri cuori. Oggi ricordiamo con grande commozione le vittime di un'immane tragedia e stringiamo in un forte abbraccio i familiari, affinché sentano ancora più forte la vicinanza delle istituzioni e di tutti gli italiani". "Il nuovo ponte di Genova è il simbolo di un'Italia operosa che, sebbene gravemente ferita, ha saputo rialzarsi e ha reagito per ripartire più forte di prima", scrive Tofalo. "Questo risultato rappresenta un modello vincente, frutto del grande lavoro di squadra tra politica, enti locali e imprese". (Com)