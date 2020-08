Milano: De Corato, dopo mega rissa a Rubattino Lamorgese mandi più forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La violenta rissa scoppiata ieri sera al Parco Rubattino (dal 2019 denominato Parco della Lambretta) è l’ulteriore episodio che rappresenta l’ennesimo segno di un’escalation di violenza che sta colpendo la città, ormai siamo allo sbando”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia Locale, Riccardo De Corato in merito alla megarissa avvenuta ieri sera al parco di Rubattino che, come denunciano i residenti, ha coinvolto circa 20 persone presumibilmente nordafricani e nomadi che hanno divelto le panchine per utilizzarne i pezzi in legno come bastoni e lanciato bottiglie di vetro. Sul posto sono dovute accorrere diverse volanti della Polizia per sedare la rissa. “Perché il ministro Lamorgese – conclude De Corato - non invia anche qui 500 uomini delle forze dell’ordine, come ha fatto con Roma? Eppure, la situazione di Milano è critica. L’ennesima rissa in strada tra immigrati va ad aggiungersi al quadro preoccupante.” (Rem)