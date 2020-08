Decreto Agosto: Lega, vergognosa esclusione Assisi da contributi a città d'arte e turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esclusione di Assisi dall'elenco delle città d'arte ad alta vocazione turistica è inspiegabile quanto inaccettabile. Così in una nota i senatori della Lega Luca Briziarelli, Gian Marco Centinaio, responsabile nazionale dipartimento Turismo e Lucia Borgonzoni responsabile nazionale dipartimento Cultura. "Le città indicate del Decreto Legge riceveranno 500milioni di euro a fondo perduto per sostenere le attività commerciali presenti nei centri storici. Il criterio individuato per la scelta - spiegano gli esponenti leghisti - è quello del rapporto tra numero di presenze di turisti stranieri e residenti che, per le città che non sono metropolitane, deve essere del triplo. In maniera del tutto arbitraria il Ministero ha però deciso di escludere i Comuni che non sono capoluogo di Provincia a prescindere dalle presenze. Ciò ha determinato l'esclusione di un Comune come quello di Assisi che - proseguono i senatori - a fronte di 28mila residenti, conta 1 milione e 200mila presenze turistiche delle quali 600mila sono straniere con un rapporto di ben 20 volte rispetto ai residenti. Il caso di Assisi è emblematico, ma stessa sorte è toccata anche ad altre realtà italiane, per questo come Lega – spiegano i senatori del Carroccio – chiederemo che i contributi siano assegnati a tutti i Comuni d'arte ad alta vocazione turistica che rispettino il rapporto fra presenze straniere e residenti", concludono Briziarelli e Centinaio. (Com)